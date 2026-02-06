БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Федерика Бриньоне не знае дали ще участва на Игрите

Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Италианската звезда в алпийските ски се възстановява след тежко падане през април.

брилянтна бриньоне един трумф супергигантски слалом сезона
Снимка: БГНЕС
Италианската звезда в алпийските ски Федерика Бриньоне призна в петък, че участието ѝ в неделното спускане на Олимпийските игри в Кортина остава под въпрос.

35-годишната състезателка все още преценява физическото си състояние след тежкия инцидент през април, при който получи множество фрактури на краката и разкъсване на предната кръстна връзка.

„Дори не знам дали ще застана на старт в неделя. В момента просто съм щастлива, че съм тук“, каза Бриньоне след първата си официална тренировка на пистата в Кортина д’Ампецо.

Тя уточни, че травмата ѝ е била значително по-сериозна от тази на американката Линдзи Вон, която скъса кръстни връзки в Кран-Монтана, но въпреки това планира да се състезава.

„Ако контузията ѝ беше като моята, Линдзи нямаше да бъде тук. Три дни след моя инцидент аз вече бях в инвалидна количка. Но тя е изключителна жена и невероятно смела“, заяви Бриньоне.

Преди травмата италианката беше сред големите фаворитки за медал на Зимните олимпийски игри, редом със сънародничката си София Годжа.

В петък вечерта Бриньоне ще има честта да носи италианското знаме в Кортина заедно с още трима спортисти, отбелязвайки първото си участие на Олимпийски игри на родна земя.

„Никога досега не съм се състезавала на домашна Олимпиада. Още от самото начало всичко е различно – за първи път пристигам на Игрите със собствената си кола. Обикновено винаги съм била настанена в олимпийското село“, сподели тя.

Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина ще продължат до 22 февруари.

#Милано/Кортина 2026 #Федерика Бриньоне

