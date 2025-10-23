Фенербахче победи Щутгарт с гол от дузпа на Керем Актюроглу

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Милен Костов
Спорт
Минимален успех за турския гранд.

Фенербахче
Снимка: БТА
Фенербахче победи Щутгард с минималното 1:0 в мач от третия кръг на основната фаза на Лига Европа. Победния гол дойде от Керем Актюроглу след изпълнение на дузпа.

Домакините бяха по-активни в преден план и откриха резултата в 34-ата минута. Футболистите на Доменико Тедеско получиха 11-метров наказателен удар след като Анджело Щилер задържа за фланелката Милан Шкриниар. Точен от бялата точка бе Керем Актюроглу.

След почивката зрителите на стадион "Шюкрю Сараджоглу" в Истанбул не станаха свидетели на точен удар.

Фенербахче заема 12-ото място в класирането с актив от 6 точки. Щутгарт се намира на 25-ата позиция в подреждането с 3 точки.

