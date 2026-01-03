Собствениците на бара в Кран Монтана твурдят, че всичко вътре е било според нормите

Барът в швейцарския ски курорт Кран Монтана, който беше опустошен в нощта на Нова година от смъртоносен пожар, е бил проверяван три пъти за десет години и всичко в него е било направено според нормите, увериха неговите собственици пред швейцарската преса, предаде Франс прес.

Собствениците на бара са френска двойка. Според изданието "Корс матен" мъжът е родом от Гизонача в Корсика, а според изданието "Нис матен" жената произхожда от Лазурния бряг.

"Ще направим всичко възможно, за да помогнем на разследването", заяви собственикът, идентифициран като Жак Морети. Той даде тези уверения през изданието "20 минют". Журналист от изданието посети за кратко Морети в дома му в Ленс, село в съседство на Кран Монтана.

Морети е говорил и пред журналист от изданието "Трибюн дьо Жьонев", като е уверил, че заведението е било проверявано три пъти за десет години и че "всичко е било направено според нормите".

Двойката е била разпитана от разследващите, но "в качеството на лица, призовани да дадат сведения", което означава, че не са били задържани под стража и не са им били повдигнати обвинения, уточни главният прокурор на кантона Вале Беатрис Пийу.

Те са били разпитвани по-специално за разположението на помещенията, ремонтните дейности и капацитета на бара.

Според информация в медиите Жак Морети не се е намирал в заведението по време на опустошителния пожар, а в едно от другите две заведения на двойката. Съпругата му Джесика Морети, която е била на място по време на пожара, е получила леки наранявания, но е успяла да се прибере у дома.

Морети подчертават, че съдействат напълно на властите. "Ще направим всичко възможно, за да помогнем за изясняването на причините. Правим всичко, което е по силите ни", заяви той. "Не можем нито да спим, нито да се храним, всички сме в много тежко състояние", добави той.

Според първоначалните елементи от разследването "всичко навежда на мисълта, че пожарът е тръгнал от горящи свещи или бенгалски огньове, поставени върху бутилки с шампанско, и че всичко това е било доближено твърде много до тавана", посочи по-рано Беатрис Пийу.

Снимки: БТА

От кадри, разпространявани в социалните мрежи, се вижда как човек, качен на раменете на друг, вероятно по невнимание е подпалил тавана. Разследването ще се съсредоточи и върху пяна, нанесена по тавана на опожарения бар, тъй като няколко свидетели са обърнали внимание на този аспект на пожара.