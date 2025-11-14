БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Турците започват да показват, че излизат от кризата в турнира на богатите след труден успех над отбора, домакинстващ в София.

Фенербахче спря устрема на Апоел в Евролигата
Слушай новината

Фенербахче продължава да дава признаци, че намира изход от кризата в Евролигата по пътя към трети пореден успех. Действащите шампиони в турнира на богатите удържаха Апоел Тел Авив със 74:68 в мач от 11-ия кръг, изигран в "Юлкер Спортс Арена". Съставът на Шарунас Ясикевичучс намери себе си през второто полувреме, когато заигра ролята на едноличен лидер и до края не се даде срещу баскетболистите на Димитрис Итудис, спирайки успешната им серия от две последователни верни стъпки в турнира на богатите.

На сметката на турците личат шест победи и пет загуби, като това ги прави девети във временното класиране, а отборът, домакинстващ в София, дели първо-второ място с Цървена звезда. На 21 ноември (петък) Фенербахче ще пътува до Белград за визита на Партизан, докато ден по-рано Апоел ще има гостуване на Армани Олимпия Милано.

Безплодните нападения се превърнаха в запазена марка и на двата отбора в дебютните минути, преминали изцяло при поделено надмощие. По този начин светлинното табло светеше закономерно при 13:13 в края на дебютната част.

Проблясъците на Дан Отуру даде глътка въздух на гостите в хода на втория период, за да намерят пътя на водачеството. Въпреки липсата на по-изявен реализатор, домакините се върнаха в играта, но това не спря израелците да си издействат точка актив в съблекалнята.

„Фенерите “напомниха офанзивния си потенциал при подновяването си на играта, когато обратът стана реалност основно чрез Тейлър-Хортън Тъкър. Усилията, положени от Илайджа Брайънт и Джонатан Мотли, не бяха достатъчни за „червените“ да отговорят на предизвикателството и актуалните първенци се отскубнаха с 10 точки след 30 минути игра.

Отборът от Истанбул държеше нещата в свои ръце и на старта на последната част. Василие Мицич и Антонио Блекни настроиха мерниците зад арката, доближавайки действащите шампиони в Еврокъп само до 4 точки в последните 2 минути, но тук някъде силите им свършиха и Двон Хол довърши започнатото за домакините до края.

Тейлън Хортън-Тъкър даде тон на Фенербахче с 15 точки. Девон Хол го последва с 14, Тарик Биберович и Бонзи Колсън (5 борби) добавиха по 10.

Илайджа Брайънт блесна за Апоел с 19 точки, включително и с 4 успешни шута зад дъгата. Джонатан Мотли финишира с 14, Василие Мицич има 11.

#Евролига 2025/26 #БК Апоел Тел Авив #БК Фенербахче

