Фенербахче уволни Моуриньо след неуспешното класиране за Шампионската лига

Специалния ще си търси нов дом.
Турският Фенербахче се раздели със старши треньора Жозе Моуриньо, съобщиха официално от клуба. С прекратяването на договора на Специалния се слага предсрочен край на мандата на португалския треньор в гранда от Истанбул.
"Пътят ни с Жозе Моуриньо, който изпълняваше длъжността треньор на нашия професионален футболен тим от сезон 2024/2025, се раздели.
Благодарим му за положените усилия за нашия отбор досега и му пожелаваме успех в бъдещата кариера", гласи съобщението от Фенербахче.
В сряда турският отбор отпадна от португалския Бенфика в плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига и ще играе в турнира Лига Европа.
През миналия сезон Фенербахче зае второто място в първенството на Турция. Клубът продължава да се бори за първата си титла в местната Суперлига от 2014 година насам.
62-годишният португалски специалист пое "жълтите канарчета" през юни 2024 година, като последното му назначение преди това беше в италианския Рома.
Бившият наставник на Челси, Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед беше посрещнат от хиляди фенове, когато пристигна в Истанбул през миналото лято, което повиши очакванията за прекратяване на скорошното господство на Галатасарай.
Колебливият старт на сезона на Фенербахче и ранните трудности в евротурнирите обаче поставиха позицията на Моуриньо под напрежение.
От Фенербахче засега не са обявили наследник на португалеца.