Фенербахче уволни Моуриньо след неуспешното класиране за Шампионската лига

Турският Фенербахче се раздели със старши треньора Жозе Моуриньо, съобщиха официално от клуба. С прекратяването на договора на Специалния се слага предсрочен край на мандата на португалския треньор в гранда от Истанбул.

"Пътят ни с Жозе Моуриньо, който изпълняваше длъжността треньор на нашия професионален футболен тим от сезон 2024/2025, се раздели. Благодарим му за положените усилия за нашия отбор досега и му пожелаваме успех в бъдещата кариера", гласи съобщението от Фенербахче.

В сряда турският отбор отпадна от португалския Бенфика в плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига и ще играе в турнира Лига Европа.

През миналия сезон Фенербахче зае второто място в първенството на Турция. Клубът продължава да се бори за първата си титла в местната Суперлига от 2014 година насам.

62-годишният португалски специалист пое "жълтите канарчета" през юни 2024 година, като последното му назначение преди това беше в италианския Рома.

Бившият наставник на Челси, Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед беше посрещнат от хиляди фенове, когато пристигна в Истанбул през миналото лято, което повиши очакванията за прекратяване на скорошното господство на Галатасарай.

Колебливият старт на сезона на Фенербахче и ранните трудности в евротурнирите обаче поставиха позицията на Моуриньо под напрежение.

От Фенербахче засега не са обявили наследник на португалеца.