Фенербахче започна защитата на титлата си в Евролигата с успех

Шампионът Фенербахче започна защитата на титлата си в баскетболната Евролига за мъже с домакинска победа над Париж Баскетбол с 96:77 в първия кръг.

На почивката домакините водеха само с 3 точки - 43:40, но до края на третата четвърт авансът на Фенербахче стана 70:59.

Девон Хол се отличи за гранда от Истанбул с 22 точки, 4 борби и 2 асистенции, а за Париж Баскетбол Джъстин Робинсън реализира 17 точки.

Литовският Жалгирис спечели гостуването си на Монако с 89:84 след 21 точки и 6 борби на Моузес Райт. За домакините Майк Джеймс се отчете с 24 точки, 3 борби и 5 асистенции.

Испанският Валенсия се наложи над АСВЕЛ Вильорбан с 80:77 при гостуването си във Франция, Дариъс Томпсън бе най-резултатен за победителите с 15 точки и 2 борби.

Вторият кръг в Евролигата стартира още тази вечер, като гръцкият Олимпиакос на национала Александър Везенков ще гостува на Реал Мадрид в Испания от 21:45 часа.