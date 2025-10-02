БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел:...
Чете се за: 00:57 мин.
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Фенербахче започна защитата на титлата си в Евролигата с успех

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Турският клуб се наложи над Париж.

БК Фенербахче
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Шампионът Фенербахче започна защитата на титлата си в баскетболната Евролига за мъже с домакинска победа над Париж Баскетбол с 96:77 в първия кръг.

На почивката домакините водеха само с 3 точки - 43:40, но до края на третата четвърт авансът на Фенербахче стана 70:59.

Девон Хол се отличи за гранда от Истанбул с 22 точки, 4 борби и 2 асистенции, а за Париж Баскетбол Джъстин Робинсън реализира 17 точки.

Литовският Жалгирис спечели гостуването си на Монако с 89:84 след 21 точки и 6 борби на Моузес Райт. За домакините Майк Джеймс се отчете с 24 точки, 3 борби и 5 асистенции.

Испанският Валенсия се наложи над АСВЕЛ Вильорбан с 80:77 при гостуването си във Франция, Дариъс Томпсън бе най-резултатен за победителите с 15 точки и 2 борби.

Вторият кръг в Евролигата стартира още тази вечер, като гръцкият Олимпиакос на национала Александър Везенков ще гостува на Реал Мадрид в Испания от 21:45 часа.

#Евролига 2025/26 #БК Фенербахче

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
1
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна инспекция"
2
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна...
Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце Делчев"
3
Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце...
"Имаме едно голямо бебе": Чичото на 4-годишния Мартин настоява за максимална присъда за шофьора на АТВ-то
4
"Имаме едно голямо бебе": Чичото на 4-годишния Мартин...
Момчета нападнаха и пребиха възрастен мъж - снимали, за да се похвалят на приятели
5
Момчета нападнаха и пребиха възрастен мъж - снимали, за да се...
На вниманието на ДАИ: Iron Maiden ще изнесат концерт на 26 май (МЕМЕТА)
6
На вниманието на ДАИ: Iron Maiden ще изнесат концерт на 26 май...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
5
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
6
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...

Още от: Баскетбол

Йордан Минчев и Кемниц стартираха Еврокъп с поражение след продължение
Йордан Минчев и Кемниц стартираха Еврокъп с поражение след продължение
Балкан не намери място в груповата фаза на ФИБА Къп Балкан не намери място в груповата фаза на ФИБА Къп
Чете се за: 00:52 мин.
Балкан остана без отговор и в реванша с Раста за ФИБА Къп Балкан остана без отговор и в реванша с Раста за ФИБА Къп
Чете се за: 01:47 мин.
Спартак Плевен потегли успешно в Европейската северна баскетболна лига Спартак Плевен потегли успешно в Европейската северна баскетболна лига
Чете се за: 03:30 мин.
Росен Барчовски вече не е селекционер на националния отбор по баскетбол Росен Барчовски вече не е селекционер на националния отбор по баскетбол
Чете се за: 01:40 мин.
Александър Везенков запали искрата за Олимпиакос на старта на Евролигата Александър Везенков запали искрата за Олимпиакос на старта на Евролигата
Чете се за: 04:05 мин.

Водещи новини

АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг, шофьорите да тръгват на път с подходящи гуми
АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг, шофьорите да...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
ВКС: Сарафов вече няма правомощия да иска възобновяване на производства ВКС: Сарафов вече няма правомощия да иска възобновяване на производства
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Земетресение е регистрирано в Истанбул Земетресение е регистрирано в Истанбул
Чете се за: 01:10 мин.
По света
"Спрете геноцида в Газа": Какво призова задържаният от...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Прокуратурата във Варна поема разследването за предполагаемо...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Почина раненото мече, спасено от коритото на река Арда преди седмица
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Срина се системата за проверка на глоби в КАТ
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ