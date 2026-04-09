Феновете на ЦСКА организират шествие преди дербито с Левски

Привържениците на ЦСКА от трибуна "Сектор Г“ организират шествие преди дербито с Левски, което ще се проведе в понеделник, 13 април.

"Червените“ фенове ще се съберат пред фен магазина и бара на улица „Иван Асен“, откъдето ще потеглят към Националния стадион за двубоя от последния кръг на редовния сезон в efbet Лига.

От фенската организация призоваха за масово участие чрез публикация в социалните мрежи.

"Започваме да се събираме след 12:00 часа на "Иван Асен“ около добре познатите вече за вас наши фен магазин и бар, а малко по-късно ще потеглим заедно като юмрук към Националния стадион. Призоваваме за масирано присъствие и нашето желание е огромно червено море да залее Царевец и да покажем отново на всички силата на обединената червена общност“, написаха привържениците.

Очаква се сериозен интерес към дербито, което традиционно привлича хиляди фенове по трибуните.