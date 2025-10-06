БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Активираха системата BG-ALERT в Елените
Чете се за: 01:00 мин.
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не...
Чете се за: 05:50 мин.
Оранжев код за опасно време днес, червен - за...
Чете се за: 00:37 мин.

Феновете на Локомотив Сф също неудобряват съдийските решения срещу техния отбор

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
В писмото привържениците на клуба подкрепят публикуваната вчера позиция на ръководството.

Добруджа Локомотив София
Снимка: Startphoto.bg
Привържениците на Локомотив (София), обединени в Националния фенклуб, излязоха с отворено писмо до цялата футболна общественост в България по повод събитията от последните няколко кръга от първенството, касаещи отношението към техния любим отбор. В писмото те подкрепят публикуваната вчера позиция на ръководството, в която се критикува съдийската бригада от мача със Славия, както и отсъждания във вреда на Локомотив от друго столично дерби – това с ЦСКА (София).

"Белите" поведоха в резултата с много спорен гол на Емил Стоев в 19-ата минута, преди който Мартин Георгиев буквално му укроти топката с ръце. Съдийски сигнал на рефера на терена Станимир Тренчев, както такъв и на отговорника за видеосистемата за помощ (ВАР) Георги Кабаков, не последва. Двубоят, игран на 3 октомври, завърши с успех на Славия с 2:0.

В предишен мач, игран на стадиона в "Надежда", Локомотив направи 1:1 с ЦСКА, но днес от Съдийската комисия на БФС признаха, че домакините са били ощетени с неотсъдена дузпа заради игра с ръка на "червения" бранител Анжело Мартино.

"В ДНК-то на Локомотив (София) – собственик, спортно-технически щаб, футболисти и привърженици, е честната игра. Винаги сме разчитали само и единствено на собствените си сили при представянето си на терена, поради което очакваме и адекватно и коректно отношение от всички други участници в българското футболно първенство и в неговото администриране", се казва в писмото на почитателите на "железничарския" клуб от столицата.

Също така те добавят, че до момента "не са изразявали публично възмущението си единствено с идеята да не се нагнетява допълнително и без това прекалено наженената и изнервена обстановка, но вече чашата на търпението преля".

"Моля Ви, не отказвайте безцеремонно и ритуално от любимата игра, наречена футбол, малкото й останали верни и предани привърженици", призоваха привържениците на Локомотив (София) в заключението.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Локомотив София

