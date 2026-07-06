ФИБА Европа отличи Александър Везенков

Европейската федерация по баскетбол (ФИБА Европа) отбеляза силното представяне на българския национал Александър Везенков в последния мач на представителния тим на страната в първия етап на предварителните квалификации за шампионата на Стария континент през 2029 година. Везенков се отличи с 22 точки, 6 борби и 1 асистенция за успеха над Норвегия с 88:57.

Вече са ясни и четирите тима, които продължават напред към втория етап на предварителните пресявки - България, Словакия и Република Северна Македония, като победители в трите групите и Норвегия, като най-добрият трети състав. Останалите отбори от първия етап ще получат още една възможност в третия етап на квалификациите.

Сега битката за класиране на Евробаскет 2029, което се се проведе в Естония, Гърция, Словения и Испания, продължава с общо 15 тима - четирите от първия етап и още осем, включващи се от световните квалификации. Те ще бъдат разпределени в три групи по четири, като победителите ще се класират за същинските квалификации.

Останалите осем ще трябва да преминат през трети етап, където ще се събирерат с шестте отбора от първата фаза. Участниците ще бъдат разделени в четири групи, а победителите ще продължат към основните квалификации.