ФИФА прави изключение за знамената на Саудитска Арабия и Ирак на световното първенство

ФИФА въведе специален протокол за представянето на знамената на Саудитска Арабия и Ирак по време на мачовете от световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико.

По традиция преди началото на срещите огромни знамена на двата отбора се разполагат върху терена, докато футболистите са строени за изпълнението на националните химни. При участието на Саудитска Арабия и Ирак обаче тази практика няма да бъде прилагана.

Причината е, че националните флагове на двете държави съдържат свещени ислямски текстове, поради което знамената ще бъдат държани над земята по време на церемонията.

От ФИФА обясниха пред агенция Reuters, че решението е част от стремежа на организацията да съчетае новите елементи в предмачовото шоу с уважението към културните и религиозните особености на участниците.

"Като част от подобренията в церемонията по Световното първенство ФИФА въведе нова презентация, ориентирана към феновете. При провеждането на тези церемонии ФИФА работи в тясно сътрудничество с участващите отбори“, заявиха от световната футболна централа.

По този начин предварителната програма преди двубоите ще бъде запазена, без да се нарушава религиозното значение на символите, изобразени върху знамената на Саудитска Арабия и Ирак.