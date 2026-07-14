ФИФА разкри програмата за грандиозното закриване на Мондиал 2026

ФИФА официално обяви програмата за церемонията по закриването на Световното първенство по футбол през 2026 година, която ще се проведе преди финала на стадион "MetLife“ в Ню Джърси.

Макар двата финалиста все още да не са определени, световната централа вече разкри как ще изглежда спектакълът, с който ще бъде сложен край на най-мащабното световно първенство в историята с участието на 48 национални отбора.

Сред най-големите имена в програмата са популярният интернет инфлуенсър IShowSpeed, певицата Никол Шерцингер, холивудската звезда Том Круз и италианската изпълнителка Лаура Паузини. Организаторите подготвят церемония, посветена на пътя, който всички участници изминаха по време на шампионата.

Преди първия съдийски сигнал американската певица Дженифър Хъдсън ще изпълни националния химн на САЩ.

Началото на церемонията е насрочено за 18:30 часа британско време (20:30 часа българско време), а финалният двубой ще започне час и половина по-късно.

За първи път в историята на световните първенства зрителите ще станат свидетели и на шоу на полувремето, по подобие на финала на Супербоул. То ще продължи 11 минути, като сред основните изпълнители ще бъде канадската попзвезда Джъстин Бийбър.

Притежателите на билети за финалната среща ще могат да влязат на стадиона няколко часа по-рано, за да се насладят на допълнителната развлекателна програма, подготвена от организаторите.