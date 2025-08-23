БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ФИФА забрани на Ботев и Локомотив Пловдив да правят входящи трансфери

Спорт
От клубовете уверяват, че скоро забраните ще бъдат премахнати.

Световната футболна централа - ФИФА наложи забрани на Ботев и Локомотив Пловдив да картотекират нови футболисти.

"Канарчетата" са санкционирани на 18 август, а наказанието важи за три трансферни прозореца и е наложено заради неизплатени задължения. От своя страна Локомотив Пловдив е санкциониран на 22 август и наказанието е идентично с това на Ботев.

Ръководството на Ботев Пловдив излезе с официална позиция във връзка със забраната.

От управата на "канарчетата" уточниха, че вече са платили задълженията и очакват санкцията да бъде отменена.

Изявление на Ботев Пловдив:

Във връзка с решението на ФИФА от 18 август за забрана на трансферите на клуба, бихме искали да внесем следното уточнение:

След прехвърлянето на акциите на 29 юни заварихме огромни задължения в размер от над 8 млн. лв., които бяха натрупани умишлено от предишното ръководство, което само прибираше всички възможни приходи и не се разплащаше с български и чуждестранни контрагенти.

Така един от многото случаи е задължение от 208 123 евро към африканската агенция RIGHT2WIN SPORTS LIMITED за футболиста Уме Емануел.

Срокът за плащане беше 15 август 2025 г. На 8 август ние платихме сумата и уведомихме агенцията и техния адвокат. Те обаче не са уведомили ФИФА, поради което ни санкционираха на 18 август.

Веднага влязохме в контакт с ФИФА и уведомихме за плащането, като сме приложили нужните документи. Имаме уверението, че в срок от 5 работни дни, считано от 19 август, забраната ще бъде вдигната.

Уведомили сме БФС за казуса и получихме пълно съдействие за решаването му”, написаха от ръководството ня клуба и покязаха платежните нареждания за преведените средства.

Пловдивските Ботев и Локомотив бяха наказани от ФИФА да не могат да картотекират нови попълнение три трансферни прозореца заради неплатени задължения.

От ръководството на "смърфовете" също увериха, че са взели мерки и абсолютно всичко по казуса е разрешено.

Изявление на Локомотив Пловдив:

Във връзка с появилата се информация от днес, която гласи, че ПФК Локомотив Пловдив няма право да картотекира нови футболисти за три трансферни прозореца, желаем да ви уведомим, че клубът е предприел нужните мерки на време, като абсолютно всичко по казуса е разрешено. Проблемът не опираше до финансите, а в технически проблем в системата за плащания.

ПФК Локомотив вече е получил и писмо от ФИФА, в което се гласи, че забраната e вдигната.

