ФИФА заплаши да изключи Индия и клубовете в страната от всички международни състезания

Световната футболна централа (ФИФА) заплаши Индийската футболна федерация, че ще забрани участието на националния и всички клубни отбори на страната в международните турнири, ако не получи информация за статута на местното първенство.

В писмо до президента на федерацията Калян Чобей ФИФА споделя "дълбокото си безпокойство", че индийците не успяват финализират новите текстове.

"Неуважението към календара не ни оставя друг избор, освен да насочим въпроса към ФИФА", се казва в обръщение на Азиатската централа, която не иска да загуби статута си на член на ФИФА.

През 2022 Индийската федерация вече бе наказана временно, като тогава бе избран Административен комитет, който да управлява за известно време. Санкцията бе вдигната по-късно заради изборите, които бяха спечелени от Калян Чобей.

Заплахата на ФИФА дойде, след като сезон 2025-26 на индийската Супер лига бе забавен заради финансови разминавания между Азиатската федерация и частен спонсор на първенството.