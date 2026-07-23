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Филип Коелю: Вината е моя

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Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
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Можем да обърнем резултата, вярва треньорът на Университатя Крайова.

Филип Коелю: Вината е моя
Снимка: startphoto.bg
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Филип Коелю пое вината за грешната стъпка на Университатя Крайова във втория квалификационен кръг в Шампионската лига. Румънците отстъпиха с 0:1 срещу Левски на стадион „Георги Аспарухов“. Все пак португалецът е на мнение, че отборът от Крайова може да обърне нещата в своя полза на реванша.

"Загубихме. Винаги е неприятно, когато губиш. Все пак трябва да погледнем и към представянето си. Мисля, че имахме добри моменти и създадохме положения. Сега трябва да анализираме мача и да се подобрим. Българите са силни при статичните положения и атакуваха пространствата зад защитната ни линия. Като цяло не беше най-добрият ни мач – допуснахме контраатаки след наши статични положения, но все пак създадохме възможности. Те са много добър отбор, шампионът на България, инвестират сериозно. Вярвам, че можем да се класираме пред собствените си фенове. Можем да направим силен мач и да обърнем резултата.", бяха първите думи на наставника

"Изпуснахме противниковите играчи при гола им. Не става въпрос за футболистите, а за мен. Вината е моя. Трябва да направим корекции и да се подобрим за реванша, но също така трябва да се фокусираме върху това, което направихме много добре: контролирахме части от мача със самочувствие, играейки на труден стадион. Така че, нека кажем, че сега е полувремето. Резултатът е 1:0, продължаваме напред“, добави той.

"Не обичам да говоря за отделни играчи. Доволен съм от характера, който показахме. Ние сме отбор: губим заедно, печелим заедно. Когато губим, вината е моя. Всеки може да ни помогне и ние продължаваме да работим", каза още специалистът.

"Трябва да съобразим нещата с физическото състояние. Пристигаме в Румъния в 3:00 часа сутринта. След два дни играем срещу Динамо. Не можем да рискуваме контузии. Това е част от работата, но ще се опитаме да победим и Динамо“, заяви Филипе Коелю.

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#Филип Коелю #УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Университатя Крайова

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