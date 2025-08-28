БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Филип Кръстев може да се завърне в Нидерландия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Окончателното решение за бъдещето на българина ще бъде взето от Сити Футбол Груп, който държи правата му.

филип кръстев трансфер нант
Слушай новината

Българският национал Филип Кръстев може да се завърне в нидерландската Ередивизи, като интерес към него проявява НАК Бреда, информира журналистът Йоост Блаухоф от месното издание Voetbal International.

Клубът има желание да привлече юношата на Славия, а окончателното решение за бъдещето му ще бъде взето от Сити Футбол Груп, който държи правата му.

През изминалия сезон 23-годишният Кръстев игра под наем в Цволе и остави отлични впечатления с изявите си. В момента футболистът поддържа форма в Англия, докато очаква яснота около следващия си клуб.

Кандидати за Кръстев са също и испанските Елче и Жирона.

#НАК Бреда #Филип Кръстев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
2
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
4
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Любомир Киров: Не трябва да има освободени от потребителска такса за преглед
5
Любомир Киров: Не трябва да има освободени от потребителска такса...
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на конференциите
6
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на...

Най-четени

Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
1
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
6
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...

Още от: Европейски футбол

БНТ 3 предава битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал в София
БНТ 3 предава битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал в София
Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на конференциите Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на конференциите
Чете се за: 03:30 мин.
Лудогорец се наложи над Шкендия след продължения и заслужи мястото си в основната фаза на Лига Европа Лудогорец се наложи над Шкендия след продължения и заслужи мястото си в основната фаза на Лига Европа
Чете се за: 02:20 мин.
Лига на конференциите: Арда - Ракув (ГАЛЕРИЯ) Лига на конференциите: Арда - Ракув (ГАЛЕРИЯ)
АЗ Алкмаар сложи край на европейската мечта на Левски АЗ Алкмаар сложи край на европейската мечта на Левски
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Апелативният съд в Бургас потвърди ареста на задържаните за инцидента с парасейлинг в Несебър
Апелативният съд в Бургас потвърди ареста на задържаните за...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
След разпит в Антикорупционната комисия Никола Николов - Паскал се сдоби с четири обвинения (ОБЗОР) След разпит в Антикорупционната комисия Никола Николов - Паскал се сдоби с четири обвинения (ОБЗОР)
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Новите правила за матурите: Какво се променя за учениците в 7-и и...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
По света
Отлив на туристите от екстремните атракциони по морето след...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Максимална глоба от 10 000 лв. за авиопревозвача, свалил...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ