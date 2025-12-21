Трудна победа за Торино като гост на Сасуоло

С гол от дузпа на Никола Влашич в 66-ата минута Торино спечели с 1:0 гостуването си на Сасуоло в среща от 16-ия кръг на италианската Серия "А".

През първото полувреме не се случи абсолютно нищо запомнящо се на стадион "Мапей" в Реджо Емилия, но през втората част гостите се активизираха, което им донесе и дузпа за нарушение на Джош Доиг. От 11-те метра Влашич не сбърка и донесе успеха на тима си.

Това е втора поредна победа за "биковете", с която те се изкачиха до 12-ата позиция в класирането с 20 точки, само на точка от своя съперник, който е десети.

В следващия кръг торинци срещат Каляри, които по-рано днес не успяха да спечелят в изключително интригуващ до последния съдийски сигнал двубой, завършил 2:2 срещу Пиза.