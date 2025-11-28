Финал за Викторио Илиев на европейското първенство по бокс до 23 г.

Викторио Илиев се класира за финала в категория до 65 килограма на Европейското първенство по бокс до 23 години в Будапеща (Унгария).

19-годишният Илиев отказа словака Юрай Бона с категорично представяне и заслужи място в мача за титлата. Доминацията на българина беше сериозна и след края на втория рунд съперникът му нямаше сили да продължи и срещата беше прекратена.

Илиев, който е шампион на Стария континент за младежи, ще се изправи в битка за златото в събота срещу Артур Кузменко (Украйна).

Той е вторият българин, който достига до финал на шампионата днес, след Радослав Росенов.