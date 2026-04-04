Фиорентина измъкна победата срещу Верона

Фиорентина записа седми успех през сезона в Серия А. „Виолетовите“ постигнаха победа при гостуването си на Верона след 1:0 в мач от 31-ия кръг.

Гол на Николо Фаджоли в 82-ата минута осигури минималния успех в полза на гостите.

Четири минути след това Алберт Гудмундсон от гостите и Томаш Суслов от Верона получиха червени картони заради невъздържани прояви.

Домакините имат само 18 точки на 20-то място в класирането в Серия А. Фиорентина заема 15-та позиция с 32 точки.

В друга среща от кръга Сасуоло се наложи след обрат с 2:1 срещу Каляри след голове през второто полувреме на Улисес Гарсия и Андреа Пиамонти. Преди това, в 30-ата минута Себастиан Еспозито беше дал аванс за гостите след точно изпълнение на дузпа.