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Националният отбор на България до 19 г. победи Албания в контрола

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Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
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Иван Дейков отбеляза победния гол.

Националният отбор на България до 19 г. победи Албания в контрола
Снимка: Startphoto.bg
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Националният отбор на България до 19 години победи Албания с 1:0 в контролна среща между двата състава на Националната футболна база „Бояна“.

Футболистите на Атанас Рибарски имаха инициативата през цялата среща. Никола Генчев удари греда през първото полувреме.

След почивката българския състав продължи да доминира. В 71-ата минута Иван Дейков се измъкна от отбраната на гостите и с мощен удар прати топката в мрежата за 1:0.

Вторият контролен мач между двата отбора е насрочен за 7 юни (неделя) от 10:30 часа и отново ще се проведе на Националната футболна база „Бояна“.

#Български национален отбор по футбол за жени до 19 години

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