Фиорентина падна до 18-о място след загуба срещу Каляри

Отборът на Фиорентина остава в зоната на изпадащите след домакинско поражение с 1:2 от Каляри в среща от 22-ия кръг на италианската Серия А.

След четири поредни мача без загуба в шампионата, "виолетовите" отстъпиха пред своята публика пред сардинците и заемат 18-о място в класирането със 17 точки. Каляри печели втори пореден мач след престижния успех срещу Ювентус в предишния кръг и излезе 11-и в таблицата с 25 точки.

Нападателят на гостите Семих Кълъчсой откри резултата в 31-ата минута, а Марко Палестра удвои преднината на Каляри в 47-ата минута.

Марко Брешанини отбеляза единствения гол за Фиорентина в 74-ата минута.

