Борусия с класика срещу Унион Берлин

Борусия Дортмунд записа трети пореден успех в Бундеслигата. Футболистите на Нико Ковач сътвориха класиха при гостуването си на Унион Берлин след 3:0 в мач от 19-и кръг.

Така „жълто-черните“ съкратиха разликата до 8 точки с Байерн Мюнхен, който продължава да води в класирането. Баварците изгубиха от Аугсбург с 1:2 във въпросния кръг.

Емре Джан отбеляза решаваща дузпа за втори пореден уикенд в Бундеслигата, а бившият защитник на Унион Нико Шлотербек вкара с глава след корнер. Макси Байер добави трети гол в края след асистенция на Джоб Белингам.

Поражението остави Унион на 9-о място с 24 точки.