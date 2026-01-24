БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали...
Чете се за: 00:57 мин.
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали...
Чете се за: 14:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Националната селекция - кои седем певци ще останат в надпреварата за "Евровизия"?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази

Стана ясен и съставът на журито

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Националната селекция за избор на български участник в конкурса "Евровизия" започва в 21 часа. На сцената ще се качат 15 претенденти, а вот на журито и на публиката ще определи седем, които продължават напред.

Минутите до 21:00 се скъсяват, но с тях расте напрежението и емоцията, особено за 15-те претенденти, които тази вечер ще бъдат на сцената.

Както виждате от кадрите, първо зрителите у нас виждат кадри от бекстейджа. Там ви очакват 15 прекрасни, млади, талантливи и чудесно пеещи изпълнители.

Зрителите на Българската национална телевизия и журито в студиото ще имат възможност да определят българския претендент. След няколко дни репетиции вечерта стартира.

Стана ясен и съставът на журито:

  • Милен Митев от Българското национално радио
  • Васил Петров.
  • Руши – част от нашето жури.
  • Петър Дундаков.
  • Тони Димитрова.

„Всички са ми много симпатични, всички са много гласовити и не са случайно на тази сцена. Много се надявам тази вечер да изберем най-достойния и най-стабилния участник, което също е много важно“, каза Тони Димитрова от името на журито.

#"Евровизия 2026" #БНТ

Последвайте ни

ТОП 24

Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
1
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен магазин проверяват от НАП и КЗП
2
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен...
Недостигът на работници в Пловдив: Заводи наемат чужденци и обучават кадри на място
3
Недостигът на работници в Пловдив: Заводи наемат чужденци и...
Антон Кутев: Следващата седмица ще има съвсем реални действия по формирането на партията на Радев
4
Антон Кутев: Следващата седмица ще има съвсем реални действия по...
Атанас Атанасов: Няма никакви условия нашата коалиция да си сътрудничи с Радев
5
Атанас Атанасов: Няма никакви условия нашата коалиция да си...
София посреща мощи на св. Давид и светини на св. Йоан Руски
6
София посреща мощи на св. Давид и светини на св. Йоан Руски

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
4
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Общество

AI и политическата пропаганда: Как синтетичните видеа и мемета манипулират общественото мнение
AI и политическата пропаганда: Как синтетичните видеа и мемета манипулират общественото мнение
Близки и приятели се сбогуваха с писателя Калин Терзийски (СНИМКИ) Близки и приятели се сбогуваха с писателя Калин Терзийски (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
Почина живата легенда на Ловешкия театър Стоян Георгиев Почина живата легенда на Ловешкия театър Стоян Георгиев
Чете се за: 01:07 мин.
От 20 до 160 евро струва вечеря за двама в Европа, най-евтино е в Косово, къде е България? От 20 до 160 евро струва вечеря за двама в Европа, най-евтино е в Косово, къде е България?
Чете се за: 02:50 мин.
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен магазин проверяват от НАП и КЗП Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен магазин проверяват от НАП и КЗП
9675
Чете се за: 02:22 мин.
Неподготвени ли са младите шофьори за опасностите на пътя през зимата? Неподготвени ли са младите шофьори за опасностите на пътя през зимата?
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Политическа интрига - коментари и догатки за бъдещия проект на Румен Радев
Политическа интрига - коментари и догатки за бъдещия проект на...
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
AI и политическата пропаганда: Как синтетичните видеа и мемета манипулират общественото мнение AI и политическата пропаганда: Как синтетичните видеа и мемета манипулират общественото мнение
Чете се за: 15:00 мин.
Общество
САЩ в очакване на рекорден студ - Извънредно положение в 18 щата и температурни рекорди САЩ в очакване на рекорден студ - Извънредно положение в 18 щата и температурни рекорди
Чете се за: 02:25 мин.
САЩ и Канада
Националната селекция - кои седем певци ще останат в надпреварата за "Евровизия"? Националната селекция - кои седем певци ще останат в надпреварата за "Евровизия"?
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Отново сблъсъци в Минесота - имиграционните служби простреляха...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Без пробив в Абу Даби - руски удари в Украйна оставиха 1,2 милиона...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Две деца са с опасност за живота след пожара в София
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Близки и приятели се сбогуваха с писателя Калин Терзийски (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ