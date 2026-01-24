Димитър Митов и Абърдийн с категорична победа срещу Ливингстън

Абърдийн и Димитър Митов постигнаха категорична победа с 6:2 у дома срещу застрашения от изпадане Ливингстън в двубой от 23-ия кръг в шампионата на Шотландия.

Вратарят на българския национален отбор беше титуляр за "доновете" и остана на терена през целия мач.

Кенан Билалович даде преднина в полза на домакините още в деветата минута, но попадения на Махамаду Сусохо и Роби Мюрхед в рамките на само три минути осигуриха обрат в полза на Ливингстън.

Абърдийн изравни чрез Кевин Нисбет в четвъртата минута на допълнителното време на първата част, а отново шотландският национал даде преднина за "червените" четири минути след това.

В 75-ата минута Сиверт Нилсен покачи резултата на 4:2, докато Топи Кескинен беше точен на два пъти в последните десет минути от двубоя.

Двата отбора завършиха с по 10 футболисти заради червени картони на Джак Милн от домакините и Джереми Бокила от гостите.

Носителят на купата на Футболната асоциация за миналия сезон Абърдийн е на седмо място в класирането във Висшата лига с актив от 28 точки.