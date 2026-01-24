Без голове между Монако и Льо Авър в Лига 1

Монако и Льо Авър не се победиха в Лига 1. Двата отбора завършиха наравно след 0:0 в мач от 19-ия кръг.

Двубоят премина при поделено превъзходство, а монегаските имаха само два удара в очертанията на вратата на домакините, които нямаха чисто голово положение през целия двубой.

Монако е на десето място в класирането до момента, докато Льо Авър заема 13-та позиция до момента.

В друга среща от кръга Лориен победи с 2:0 като гост местния си съперник Рен след голове на Жан-Виктор Макенго и Пабло Пажис във всяко от двете полувремена.

По-късно тази вечер Олимпик Марсилия посреща намиращия се на второ място отбор на Ланс.