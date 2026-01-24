Левски стигна до обрат в гостуването си на Пирин Разлог

Левски София стигна до обрат срещу Пирин Разлог в 13-ия кръг от първенството на България по волейбол за мъже. Шампионите изоставаха с два гейма, но спечелиха с 3:2 (22:25, 22:25, 25:12, 25:21, 15:10) при гостуването си на Пирин Разлог.

Финалистът за купата на България през този сезон игра силно в откриващите части и не остави шансове за "сините", които бързо се оказаха догонващи в резултата.

Воденият от треньора Николай Желязков отбор успя да се върне в двубоя след лесно 25:12 в третия гейм. След това Левски отново демонстрира по-добра игра и изравни след 25:21.

В решителния тайбрек гостите поведоха с 8:2 и 11:4, за да се поздрави с краен успех при 15:10 след близо два часа. Гордан Люцканов се отличи с 20 точки в полза на победителите, а за домакините Мариян Наков също се отличи с 20 точки.

Левски е на второ място в класирането, докато Пирин заема седмата позиция.