Севиля пречупи Атлетик Билбао

Севиля се върна на победния път в Ла Лига. Андалусийци отказаха Атлетик Билбао с 2:1 в мач от 21-ия кръг.

Двата отбора си размениха по един гол в края на първата част - Пеке откри за Севиля, а Роберт Наваро изравни за баските.

Победното попадение за андалусийците отбеляза нигериецът Акор Адамс от дузпа в 56-а минута.

Севиля прекъсна серия от пет поредни мача без победа във всички турнири и с 24 точки се изкачи на 11-то място в класирането на Ла Лига.

Андалусийският отбор изпревари именно Атлетик Билбао, който също има 24 точки и заема 12-а позиция в класирането.