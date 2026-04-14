Фиорентина с важен успех над Лацио в битката за оцеляване

Фиорентина постигна важна победа с 1:0 над Лацио в двубой от Серия А, с която направи сериозна крачка към запазването на мястото си в елита.

Единственото попадение в срещата реализира Робин Госенс в 28-ата минута. Той се разписа с глава след точно центриране на Джак Харисън, който играе във Флоренция като преотстъпен.

С успеха "виолетовите“ събраха 35 точки и се откъснаха на осем от зоната на изпадащите, където се намира Лече. Между двата тима са още Каляри и Кремонезе.

Въпреки поражението, Лацио бе по-активният отбор на терена и отправи общо 13 удара, шест от които точни, но не успя да преодолее отбраната на домакините. Това бе първа загуба за „орлите“ от началото на март.

Тимът от Рим заема деветото място в класирането и ще търси участие в европейските турнири чрез турнира за Купата на Италия, където е достигнал до полуфиналната фаза.