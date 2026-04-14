Фиорентина с важен успех над Лацио в битката за оцеляване

Робин Госенс донесе минималната победа, а "виолетовите“ се отдалечиха от опасната зона

Фиорентина постигна важна победа с 1:0 над Лацио в двубой от Серия А, с която направи сериозна крачка към запазването на мястото си в елита.

Единственото попадение в срещата реализира Робин Госенс в 28-ата минута. Той се разписа с глава след точно центриране на Джак Харисън, който играе във Флоренция като преотстъпен.

С успеха "виолетовите“ събраха 35 точки и се откъснаха на осем от зоната на изпадащите, където се намира Лече. Между двата тима са още Каляри и Кремонезе.

Въпреки поражението, Лацио бе по-активният отбор на терена и отправи общо 13 удара, шест от които точни, но не успя да преодолее отбраната на домакините. Това бе първа загуба за „орлите“ от началото на март.

Тимът от Рим заема деветото място в класирането и ще търси участие в европейските турнири чрез турнира за Купата на Италия, където е достигнал до полуфиналната фаза.

#Серия А 2025/26 #ФК Фиорентина #ФК Лацио

ТОП 24

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
1
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
2
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове на българската поп музика
3
Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове на...
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
4
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
САЩ ще блокират Ормузкия проток днес - решението доведе до скок на цените на петрола
5
САЩ ще блокират Ормузкия проток днес - решението доведе до скок на...
Два танкера, свързани с Иран, са преминали през Ормузкия проток преди готвената блокада от САЩ
6
Два танкера, свързани с Иран, са преминали през Ормузкия проток...

Най-четени

Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
1
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
Дъжд и сняг за Великден
3
Дъжд и сняг за Великден
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
4
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде домакин на виртуална международна среща
6
Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде...

Още от: Европейски футбол

Джейми Карагър: Победата на Лийдс ще разтърси конкурентите в битката за оцеляване
Джейми Карагър: Победата на Лийдс ще разтърси конкурентите в битката за оцеляване
Груев и Лийдс превзеха крепостта на Манчестър Юнайтед Груев и Лийдс превзеха крепостта на Манчестър Юнайтед
Чете се за: 05:15 мин.
Ханзи Флик се оплака от състоянието на терена на Атлетико Ханзи Флик се оплака от състоянието на терена на Атлетико
Чете се за: 00:40 мин.
Ламин Ямал: Обратът е възможен Ламин Ямал: Обратът е възможен
Чете се за: 02:15 мин.
Луис Енрике: Сигурен съм, че ще бъдем готови Луис Енрике: Сигурен съм, че ще бъдем готови
Чете се за: 01:42 мин.
От Георги Василев до Мари-Луиза Ета От Георги Василев до Мари-Луиза Ета
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение на цените на медицинските дейности с 25%
Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение на цените...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден 14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Седем месеца по-късно: След като дете пострада от токов удар на детска площадка във Варна – виновни няма Седем месеца по-късно: След като дете пострада от токов удар на детска площадка във Варна – виновни няма
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
След срещата в Исламабад: САЩ все още са склонни да преговарят с Иран След срещата в Исламабад: САЩ все още са склонни да преговарят с Иран
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Разяснителна кампания в ЦИК за ученици, които ще гласуват за първи...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
КНСБ представя данните за цените на стоките от малката...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Светли вторник е! Отдаваме почит към Богородица
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Слънчево време ни очаква в третия ден на Великден
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
