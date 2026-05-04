Фискалният съвет отправи препоръки по изготвянето на проектобюджета за 2026 г.

Фискалният съвет отправя шест препоръки към редовното правителство във връзка с изготвянето на проектобюджета за 2026 г. Сред тях са запазване на текущата политика на данъчно облагане, тъй като ниските ставки и плоският данък са предимство на България.

Бюджетните приходи нарастват с добри темпове и очевидно проблемите са в разходната част на бюджета, допълват от съвета.

Настоява се за премахване на автоматични увеличения на заплати и пенсии в отделните сектори, записани в ресорните закони. Особено това важи за МВР, където се планира голямо автоматично нарастване на заплатите за 2026 г. Автоматичните увеличения водят до по-голямо потребителско търсене и тяхното премахване е много добра антиинфлационна мярка.

Режимът по отношение на разпределението на осигурителната тежест между работодател и служител трябва да е еднакъв за всички работещи. Държавните служители на служебно правоотношение и полицаите следва да плащат същите осигуровки като останалите работещи. Следва да се преразгледат категориите служители, които подлежат на ранно пенсиониране, допълват от Фискалния съвет.

Следва да се предприемат незабавни мерки за оптимизация на държавната администрация, включително преструктуриране и консолидация на отделни ведомства, където са налице дублиращи се функции - например, чрез намаляване на броя на министерствата от 19 до 16. Във всички основни сектори следва да бъде направен преглед на публичните разходи по съществуващата методика на МФ на всички аспекти на политиката, вкл. отделните програми, е записано в документа.

Всички служители в публичната администрация, които са навършили пенсионна възраст, следва да бъдат освободени от заеманите длъжности в краткосрочен порядък. Тази мярка може да осигури бързо ограничаване на разходите за персонал, да освободи административен ресурс и да постави начало на по-широка реформа в управлението на публичния сектор.

Предлага се закриване на незаетите щатни бройки в публичната администрация, с цел трайно ограничаване на разходите за персонал и предотвратяване на бъдещ натиск за тяхното запълване и автоматично нарастване на разходите. Тази мярка представлява бърз и ефективен инструмент за оптимизация на административната структура без пряко засягане на текущо заетите служители.

Освен тези краткосрочни препоръки, редовното правителство следва да постави началото на структурни реформи на публичните финанси. Тяхната цел следва да бъде постигане на трайна оптимизация в публичния сектор.

