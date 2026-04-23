БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори...
Чете се за: 04:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Фискалният съвет разработи три прогнозни сценария за 2026 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Икономика
Запази
Фискалният съвет разработи три прогнозни сценария за 2026 г.
Слушай новината

Три сценария за развитие на икономиката през 2026 г. очертава Фискалният съвет в свой анализ. Рисковете варират от забавен растеж до почти стагнация и засилена инфлация.

Фискалният съвет структурира три възможни развития – реалистично, песимистично и силно песимистично, на фона на нарастваща геополитическа несигурност.

Базовият сценарий, оценен с вероятност от 60%, включва негативен външен шок – рязко поскъпване на енергийните ресурси вследствие на военния конфликт в Персийския залив. Според анализа това представлява класически шок на предлагането, сходен с кризите от 70-те години, който може да доведе до стагфлация – комбинация от високи цени и слаб икономически растеж.

Реалистичната прогноза се основава на ключовото предположение, че военният конфликт в Близкия изток ще бъде относително краткотраен, продължаващ най-много до средата на 2026 г., след което се очаква постепенно възстановяване на икономическата активност и нормализиране на цените на петрола и природния газ.

Песимистичният сценарий, с вероятност 20%, предвижда по-продължителни смущения в търговията и доставките на енергийни ресурси, което ще ограничи и растежа. Най-негативната хипотеза – също с вероятност 20% – включва сериозни прекъсвания на доставките през Ормузкия проток и щети върху енергийната инфраструктура в региона.

И в трите сценария вътрешното потребление остава основен двигател, но делът на инвестициите постепенно се свива при по-негативните развития. Търговското салдо остава отрицателно, като дефицитът се задълбочава при влошаване на външната среда.

Анализът подчертава нарастващата зависимост на българската икономика от външни фактори, особено енергийните пазари, както и необходимостта от гъвкава фискална политика в условията на висока несигурност.

Пълния текст на анализа може да прочетете ТУК

#анализ #Фискален съвет #Икономика #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
Делян Пеевски: Демокрацията е стабилна и сигурна, когато се спазват Конституцията и законите на страната
2
Първата задача на новия парламент е да се смени ВСС, смята Костадин Костадинов
3
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3
4
Премиерът Андрей Гюров: Нищо не започва и няма да свърши със Сарафов
5
Британският парламент прие доживотна забрана за продажба на цигари на всички родени след 2008 година
6
Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
Още от: Финанси

Кабинетът ще разблокира 1,4 млрд. евро от парите за ББР, ще ги ползва за капиталови разходи
Трайчо Трайков: Десетократно са скочили разходите за логистика на рафинерията в Бургас Трайчо Трайков: Десетократно са скочили разходите за логистика на рафинерията в Бургас
Чете се за: 03:02 мин.
Финансовото министерство пое нов дълг за 150 милиона евро Финансовото министерство пое нов дълг за 150 милиона евро
Чете се за: 01:45 мин.
Служебният министър на финансите Георги Клисурски се срещна с Кристалина Георгиева във Вашингтон Служебният министър на финансите Георги Клисурски се срещна с Кристалина Георгиева във Вашингтон
Чете се за: 00:40 мин.
Димитър Радев във Вашингтон: Дисциплина, подготовка и доверие бяха трите основни фактора за успешното приемане на еврото в България Димитър Радев във Вашингтон: Дисциплина, подготовка и доверие бяха трите основни фактора за успешното приемане на еврото в България
Чете се за: 05:57 мин.
Президентът на Европейската централна банка отбеляза 100 дни от приемането на България в еврозоната Президентът на Европейската централна банка отбеляза 100 дни от приемането на България в еврозоната
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Челен сблъсък на два влака в Дания: Петима души са в критично състояние
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Унищожиха тонове месо с изтекъл срок в кланица в Търговищко Унищожиха тонове месо с изтекъл срок в кланица в Търговищко
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят, извадил десетки пътници от преобърнатия автобус край Малко Търново "Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят, извадил десетки пътници от преобърнатия автобус край Малко Търново
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
САЩ не са поставяли времева рамка за край на войната в Иран САЩ не са поставяли времева рамка за край на войната в Иран
Чете се за: 03:10 мин.
По света
150 делегати от 40 страни участват в медийната среща на върха на...
Чете се за: 07:42 мин.
У нас
ЦИК ще обяви окончателните резултати от изборите
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Дебют: Азиатски слон се роди в зоопарка във Вашингтон (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Горна Оряховица: Предлагат частен инвеститор да поеме общинската...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ