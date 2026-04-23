Фискалният съвет разработи три прогнозни сценария за 2026 г.

Три сценария за развитие на икономиката през 2026 г. очертава Фискалният съвет в свой анализ. Рисковете варират от забавен растеж до почти стагнация и засилена инфлация.

Фискалният съвет структурира три възможни развития – реалистично, песимистично и силно песимистично, на фона на нарастваща геополитическа несигурност.

Базовият сценарий, оценен с вероятност от 60%, включва негативен външен шок – рязко поскъпване на енергийните ресурси вследствие на военния конфликт в Персийския залив. Според анализа това представлява класически шок на предлагането, сходен с кризите от 70-те години, който може да доведе до стагфлация – комбинация от високи цени и слаб икономически растеж.

Реалистичната прогноза се основава на ключовото предположение, че военният конфликт в Близкия изток ще бъде относително краткотраен, продължаващ най-много до средата на 2026 г., след което се очаква постепенно възстановяване на икономическата активност и нормализиране на цените на петрола и природния газ.

Песимистичният сценарий, с вероятност 20%, предвижда по-продължителни смущения в търговията и доставките на енергийни ресурси, което ще ограничи и растежа. Най-негативната хипотеза – също с вероятност 20% – включва сериозни прекъсвания на доставките през Ормузкия проток и щети върху енергийната инфраструктура в региона.

И в трите сценария вътрешното потребление остава основен двигател, но делът на инвестициите постепенно се свива при по-негативните развития. Търговското салдо остава отрицателно, като дефицитът се задълбочава при влошаване на външната среда.

Анализът подчертава нарастващата зависимост на българската икономика от външни фактори, особено енергийните пазари, както и необходимостта от гъвкава фискална политика в условията на висока несигурност.

