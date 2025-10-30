БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Финалът е на 29 ноември на стадион "Монументал" в Лима (Перу).

Фламенго е първият финалист в турнира Копа Либертадорес
Слушай новината

Фламенго се класира за финала на Копа Либертадорес, след като завърши 0:0 с Расинг Клуб (Аржентина) в среща-реванш от полуфиналите.

Бразилският клуб успя да задържи преднината от 1:0, която постигна в първия мач, и ще се стреми да спечели престижния южноамерикански футболен турнир за четвърти път. Фламенго триумфира в Копа Либертадорес през 1981, 2019 и 2022 година.

Фламенго си осигури място на финала, въпреки че игра през по-голямата част от второто полувреме с 10 души, след като Гонсало Плата беше изгонен в 56-ата минута.

Още една победа за Фламенго би донесла на Бразилия осма титла в последните девет издания на надпреварата. Финалът е на 29 ноември на стадион "Монументал" в Лима (Перу).

Еквадорският Лига де Кито има преднина от 3:0 пред бразилския Палмейрас в другия мач от полуфиналите, а втората среща е тази нощ.

