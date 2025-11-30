БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да...
Чете се за: 04:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Фламенго спечели Копа Либертадорес за рекорден път

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Герой на финала с Палмейрас стана Данило.

Фламенго
Снимка: БТА
Слушай новината

Фламенго триумфира в Копа Либертадорес, след като победи Палмейрас с 1:0 във финала и стана първият бразилски клуб, достигнал четири титли в най-престижния южноамерикански турнир. Герой на мача беше Данило — бивш защитник на Реал Мадрид, Манчестър Сити и Ювентус — който в 67-ата минута откри резултата с прецизен удар с глава след корнер, изпълнен от Жорже де Араскаета.

Палмейрас бе на сантиметри от изравняване две минути преди края, но Виктор Роке пропусна отличен шанс, пращайки топката над напречната греда от близка дистанция.

С успеха си Данило записа историческо постижение — стана първият играч, който печели два пъти както Копа Либертадорес, така и Шампионската лига.

Финалът потвърди тенденцията от последните години: в пет от последните седем издания трофеят е отивал или при Палмейрас, или при Фламенго. Двата гранда се срещнаха и във финала през 2021 г., когато Палмейрас спечели с 2:1.

#Копа Либертадорес 2025 #ФК Палмейрас #ФК Фламенго

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Протест срещу руския посланик Елеонора Митрофанова в Стара Загора
3
Протест срещу руския посланик Елеонора Митрофанова в Стара Загора
Андреевден е!
4
Андреевден е!
Експеримент: КЕВР ще плаща на битови потребители, за да ползват ток от свободния пазар
5
Експеримент: КЕВР ще плаща на битови потребители, за да ползват ток...
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан
6
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
6
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...

Още от: Световен футбол

Лионел Меси подобри рекорд на Ференц Пушкаш
Лионел Меси подобри рекорд на Ференц Пушкаш
Меси срещу Томас Мюлер във финала на МЛС Меси срещу Томас Мюлер във финала на МЛС
Чете се за: 01:22 мин.
Гледайте жребия за Мондиал 2026 на 5 декември по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте жребия за Мондиал 2026 на 5 декември по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:35 мин.
Боатенг: Меси имаше последната дума за трансфера ми в Барселона Боатенг: Меси имаше последната дума за трансфера ми в Барселона
Чете се за: 01:12 мин.
Неймар се завърна по-рано от очакваното и допринесе за победа на Сантош Неймар се завърна по-рано от очакваното и допринесе за победа на Сантош
Чете се за: 01:25 мин.
Неймар бе сполетян от нов здравословен проблем Неймар бе сполетян от нов здравословен проблем
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Доматите и краставиците все по-скъпи
Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да се радикализира Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да се радикализира
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Венко Сабрутев: Говорим на Борисов за обедняване на хората, а той - "ще ми пипнете ли ушичките" Венко Сабрутев: Говорим на Борисов за обедняване на хората, а той - "ще ми пипнете ли ушичките"
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Андреевден е! Андреевден е!
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част от...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
"Нека да има най-лошият мир, но не и война": Съдбата на...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Кучешки парад за Коледа в Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ