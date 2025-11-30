Фламенго спечели Копа Либертадорес за рекорден път

Фламенго триумфира в Копа Либертадорес, след като победи Палмейрас с 1:0 във финала и стана първият бразилски клуб, достигнал четири титли в най-престижния южноамерикански турнир. Герой на мача беше Данило — бивш защитник на Реал Мадрид, Манчестър Сити и Ювентус — който в 67-ата минута откри резултата с прецизен удар с глава след корнер, изпълнен от Жорже де Араскаета.

Палмейрас бе на сантиметри от изравняване две минути преди края, но Виктор Роке пропусна отличен шанс, пращайки топката над напречната греда от близка дистанция.

С успеха си Данило записа историческо постижение — стана първият играч, който печели два пъти както Копа Либертадорес, така и Шампионската лига.

Финалът потвърди тенденцията от последните години: в пет от последните седем издания трофеят е отивал или при Палмейрас, или при Фламенго. Двата гранда се срещнаха и във финала през 2021 г., когато Палмейрас спечели с 2:1.