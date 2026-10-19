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Флориан Липовиц под въпрос за Обиколката на Франция догодина

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Спорт
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Това призна директорът на Ред Бул-Бора по време на пресконференция.

Флориан Липовиц под въпрос за Обиколката на Франция догодина
Снимка: БТА
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В отбора на Ред Бул-Бора-Хансгрое все още не са решили дали германският колоездач Флориан Липовиц ще участва в Обиколката на Франция през следващата година. Това призна директорът на тима Ралф Денк по време на пресконференция.

Липовиц завърши трети в най-голямото колоездачно състезание през 2025 година, но в края на същия сезон към тима се присъедини олимпийският шампион Ремко Евенепул. Така през тази година от Ред Бул предприеха необичайната тактика да имат двама лидери в състезанието в лицето на Липовиц и Евенепул. Германецът обаче не успя да завърши заради падане, докато белгиецът се пребори за второто място след словенеца Тадей Погачар, който триумфира за пети път в кариерата си.

"Все още не сме говорили дали отново ще предприемем подобна тактика с двама лидери в толкова голяма състезание като Обиколката на Франция. Това до голяма степен зависи от маршрута, който ще бъде избран", каза Денк.

Трасето на състезанието през 2027 година ще бъде показано този четвъртък.

"Съперничество между Евенепул и Липовиц тази година нямаше. Те са различни характери, но това е напълно нормално в отбор от 30 човека", каза още Денк, цитиран от ДПА.

#Колоездачна обиколка на Франция 2027 г. #Флориан Липовиц

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