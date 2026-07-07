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Фоларин Балогун: Разбирам защо решението на ФИФА предизвика толкова реакции

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Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
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Нападателят на САЩ заяви, че е приел както първоначалното наказание, така и последвалата му отмяна преди осминафинала с Белгия

Фоларин Балогун: Разбирам защо решението на ФИФА предизвика толкова реакции
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Нападателят на националния отбор на САЩ Фоларин Балогун коментира за първи път решението на ФИФА да отмени наказанието му и да му позволи да играе в осминафиналния двубой срещу Белгия на световното първенство по футбол. Американците загубиха срещата с 1:4 и отпаднаха от турнира.

Балогун призна, че разбира защо казусът е предизвикал сериозни дискусии във футболните среди.

"Разбира се, става спорно, когато решението бъде отменено. Приехме решението, когато ми показаха червения картон, и приехме решението, когато ни казаха, че мога да играя“, заяви нападателят, цитиран от агенция „Ройтерс“.

Футболистът беше изгонен в двубоя срещу Босна и Херцеговина от 1/16-финалите, което автоматично трябваше да доведе до наказание за един мач. Впоследствие обаче ФИФА предприе рядък ход и отмени санкцията, позволявайки на Балогун да бъде на разположение за срещата с Белгия.

Решението предизвика множество полемики, а белгийската футболна федерация подаде жалба, която беше отхвърлена от Международната футболна федерация. Случаят се превърна в една от най-обсъжданите теми около Мондиал 2026, като критики към ФИФА не липсваха заради предполагаема политическа намеса при вземането на решението.

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#Фоларин Балогун #Мондиал 2026 #национален отбор на САЩ по футбол

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