Фондацията на Григор Димитров изпраща две деца в Академията на Патрик Муратоглу

Чете се за: 01:45 мин.
Турнирът се организира съвместно с Тенис клуб Хасково 2015.

“Фондация Григор Димитров” съвместно с Тенис клуб Хасково 2015 организира турнир за подбор на две деца, които ще изпрати на тренировъчен лагер в Академията на Патрик Муратоглу през месец септември. Турнирът ще се проведе по програмата „Стани шампион“ на фондацията.

В състезанието ще могат да участват всички деца на възраст до 12 години, които са български граждани, независимо от това дали са картотекирани състезатели.

Надпреварата ще се проведе от 22 до 25 май на тенис кортовете на клуба в град Хасково, парк Кенана.

Победителите от турнира -е дно момче и едно момиче, ще бъдат изпратени на тренировъчен лагер в Академията на Патрик Муратоглу, като всички разходи по пътуването и престоя им ще бъдат поети от фондацията на българския тенисист. Там децата ще имат възможност да натрупат знания и опит, както и да се докоснат до големи имена от световния тенис, които да ги вдъхновят.

През миналата година 11-годишните Кайра Алексиева и Митко Генов от Тенис клуб Хасково 2015 бяха изпратени по същата програма на фондацията, за да тренират и да се подготвят в именитата академия. Патрик Муратоглу лично наблюдаваше тренировките и следеше за развитието на младите таланти.

За повече информация на сайта на Фондация Григор Димитров , както и на тел. 0888 044422, а за записване за турнира на имейл: tchaskovo2015@gmail.com. Краен срок за записване -20.05 до 12:00 часа.

ТОП 24

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е задържан у нас
2
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е...
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в Близкия изток
3
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в...
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на седмицата
4
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
5
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми дискредитиране
6
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
3
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
4
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
5
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
6
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро

Още от: Тенис

Алкарас: Много ми липсваше да играя на клей
Алкарас: Много ми липсваше да играя на клей
Трикратният шампион Циципас напусна рано Монте Карло Трикратният шампион Циципас напусна рано Монте Карло
Чете се за: 02:52 мин.
Григор Димитров започва в Монте Карло във вторник Григор Димитров започва в Монте Карло във вторник
Чете се за: 01:52 мин.
България победи Република Южна Африка с 3:0 на старта на „Били Джийн Кинг къп“ България победи Република Южна Африка с 3:0 на старта на „Били Джийн Кинг къп“
Чете се за: 01:55 мин.
Иван Иванов отпадна на старта на "Чаланджър" в Мадрид Иван Иванов отпадна на старта на "Чаланджър" в Мадрид
Чете се за: 01:05 мин.
Стан Вавринка каза сбогом на Монте Карло Стан Вавринка каза сбогом на Монте Карло
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Ексклузивно: Италия разследва петима българи, участвали в схема за внос на опасни отпадъци у нас
Ексклузивно: Италия разследва петима българи, участвали в схема за...
Чете се за: 05:05 мин.
По света
"Артемис II" - нова ера в Космоса: "Орион" се отдалечи на над 406 608 км от Земята "Артемис II" - нова ера в Космоса: "Орион" се отдалечи на над 406 608 км от Земята
Чете се за: 00:47 мин.
Любопитно
Намерено е приемно семейство за децата от Ямбол Намерено е приемно семейство за децата от Ямбол
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Мъж нападна с брадва своя съседка Мъж нападна с брадва своя съседка
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Операция почти като на кино: Как САЩ спасиха своя пилот от Иран?
Чете се за: 04:02 мин.
По света
България призова да бъде възстановено свободното корабоплаване през...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Спомен за големия Михаил Белчев
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Отчитат спад на продажбите на имоти в големите градове през първото...
Чете се за: 02:40 мин.
Икономика
