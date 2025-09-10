Франция намери пътя към обрата срещу Исландия

Френският национален отбор продължава без грешка в квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Футболистите на Дидие Дешан пречупиха Исландия с 2:1 в мач от втория кръг в група D.

На „Парк де Пренс“ Брадли Баркола и Килиан Мбапе от дузпа отбелязаха по един гол за французите, докато Андри Гудонсен вкара за исландците. „Петлите“ трябваше да треперят, тъй като Орлиен Чаумени получи червен картон през второто полувреме. Освен това „сините“ се нуждаеха от обрат срещу играчите на Артнар Гунльойсон, които загубиха за първи път в пресявките.

Французите се изкачиха еднолично на върха в групата с 6 точки, а исландският отбор заема втората позиция с 3. На 10 октомври френският тим ще приеме Азербайджан, а исландците ще бъдат домакини на Украйна.

Стартът бе белязан от удар на Килиан Мбапе във 2-та минута, но Елиас Олафсон спаси без проблеми. След това и Майк Менян спаси шут на Исак Йоханесон.

Последваха стрелби на Ману Коне и Маркюс Тюрам, но в първият случай ударът мина над вратата, а във втория Олафсон се намеси добре. В 19-та минута Тюрам отново се прояви, този път чрез неточен удар с глава.

Гостите се възползваха от пропуските на своите съперници само 3 минути след това. Грешка на Майкъл Олисе позволи на Андри Гудьонсен да отнеме топката и да я прати във вратата на Менян.

Французите реагираха с нови изстрели по посока на вратата на Олафсон, който спаси удар на Мбапе в 29-та минута. 4 по-късно се справи последователно с шутове на Тюрам и Мане. След това и Брадли Баркола прати топката над вратата.

В 44-та минута „петлите“ стигнаха до така желаното попадение. Нарушение срещу Тюрам предизвика намесата на ВАР и бялата точка бе посочена. Зад топката застана Мбапе, който не разочарова за 1:1.

Олисе и Тюрам продължиха с вихрушката от възможности пред вратата на Олафсон, като първият нацели и гредата.

В 62-та минута „сините“ намериха пътя към обрата. Мбапе получи топката на скорост, напредна и асистира на свободния Баркола. Той остана сам пред опразнената врата и реализира безпроблемно за 2:1.

Мбапе можеше да вкара втори гол в мача четвърт част преди края на мача, но неговият изстрел от дистанция прелетя над вратата. В 88-та минута исландците стигнаха до втори гол чрез Гудьонсен. Намесата на ВАР обаче отмени попадението заради негово нарушение.