Франция не успя да победи като гост Исландия

Спорт
франция успя победи гост исландия
Франция завърши 2:2 като гост на Исландия мач от четвъртия кръг на група Д на европейските квалификациите за Мондиал 2026.

Световните вицешампиони играха без своя капитан Килиан Мбапе, който е контузен.

Домакините откриха резултата в края на първото полувреме, когато точен беше Виктор Палсон. В рамките на пет минути между 63-ата и 68-ата минута на втората част "петлите" стигнаха до пълен обрат.

Първо се разписа Кристофър Нкунку, след което Жан-Филип Матета направи 2:1. Кристиан Хлинсон в 70-ата минута обаче изравни за Исландия, който е на трето място в класирането с 4 точки.

Лидер е Франция с 10 точки, пред тима на Украйна със 7, който победи с 2:1 Азербайджан.

