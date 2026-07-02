Франция отстъпи първото място на Белгия по брой участници в Тур дьо Франс

На прага на тазгодишното издание на Колоездачната обиколка на Франция, страната домакин отстъпва първото място по брой участници на Белгия. Три дни преди старта 23-те отбора от Тур дьо Франс разкриха своите селекции.

Французите ще бъдат представени от 30 състезатели, докато Белгия ще се впусне в най-престижното колоездачно състезание с 31 души. Това се случва за първи път от 2008 г. насам.

Нидерландия е трета в класацията със 17 състезатели.

Сред 30-те участници разпределени в 13 различни отбора е и звездата на Франция Пол Сексас. Той ще направи своя исторически дебют в Тур дьо Франс.

Състезавайки се за отбора на Decathlon CMA CGM, 19-годишният суперталант ще бъде най-младият участник в Обиколката на Франция от 1937 година насам.

Надпреварата ще стартира на 4 юли от испанския град Барселона и ще продължи до 26 юли, когато ще бъде финалът във френската столица Париж. Последният етап от колоездачната обиколка отново ще се проведе в Монмартър и ще премине по емблематичната улица Лепик преди да финишира на Шанз-Елизе.