Франция се сбогува с двете си панди, които поеха към Китай (СНИМКИ)

Франция се сбогува с единствените си две панди, които след 13 години, прекарани в страната, поеха обратно към родината си - Китай, предадоха АФП и Асошиейтед прес, позовавайки се на зоопарка "Бовал".

Женската Хуан Хуан и нейният партньор Юан Цзъ, и двамата на по 17 години, потеглиха от летище "Шарл дьо Гол" в големи бели контейнери с прозорци, отвори за дишане и надпис Bon voyage. Очаква се двете животни от вида Голяма панда да пристигнат в родината си след 12-часов полет.

Директорът на зоопарка Родолф Делор каза по време на прощалната церемония, че пандите са достигнали възраст, която налага за тях да бъдат полагани специални грижи. Те ще им бъдат осигурени в оптимална среда в изследователската база за развъждане на панди от вида в Чънду, Китай, където са родени.

Делор по-рано обясни, че Хуан Хуан е диагностицирана с бъбречна недостатъчност.

Френски и китайски ветеринарни екипи решиха да изпратят пандите обратно в Китай, докато здравословното им състояние позволява да пътуват безопасно.

Десетилетия наред Китай практикуваше т.нар. "панда дипломация", дарявайки на приятелски настроени страни неофициалния си талисман. Сега страната отдава панди назаем на зоологически градини при търговски условия, припомня Асошиейтед прес.

Хуан Хуан и Юан Цзъ станаха известни във Франция, след като пристигнаха в зоопарка "Бовал" през 2012 г. През 2017 г. Хуан Хуан с сдоби с Юан Мън - мъжко отроче, което стана първата панда, родена във Франция. Пет години по-късно Юан Мън беше изпратен в Китай. През 2021 г. Хуан Хуан роди близначки - Хуан Лили и Юан Дуду, които засега ще останат в зоопарка "Бовал".

Снимки: БТА

В базата в Чънду двойката панди ще продължи да допринася за повишаване на осведомеността относно опазването на този емблематичен вид, отбелязаха от зоопарка.

В Китай в естествена среда живеят около 2000 панди. Животните от този вид, които живеят в плен по света, са 500.