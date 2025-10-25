БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време

Защо зоопарк във Франция "се сбогува" с две големи панди?

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Запази

Животните "се пенсионират" и се завръщат в Китай

зоопарк франция сбогува две големи панди
Снимка: Снимката е илюстративна
Слушай новината

Големите панди Хуан Хуан и Юан Цзъ, звезди на френския зоопарк Бовал, ще се "пенсионират" и завърнат в Китай следващия месец, оставяйки след себе си близнаци, родени по време на 13-годишния им престой, чиято цел бе да укрепят дипломатическите връзки, пише Ройтерс.

Служителката на зоопарка Делфин Пувро, която се грижи за тях от пристигането им през 2012 г., казва, че цени всеки момент, който остава преди заминаването им, предизвикано от бъбречните проблеми на Хуан Хуан.

Миналия месец зоопаркът, разположен на 250 км южно от Париж, обяви, че двойката ще напусне в края на ноември поради бъбречното заболяване на Хуан Хуан. Това ще бъде последната възможност за тях да предприемат пътуването, се посочва в съобщението.

Пандите Хуан Хуан и Юан Цзъ, и двете на 17 години, бяха предоставени на Франция от Пекин през 2012 г., като пристигането им беше приветствано като знак за затопляне на дипломатическите отношения. По време на престоя си във Франция те родиха близнаци, които ще останат в Бовал.

Анаис Мори, маркетинг директор на зоопарка, каза, че вече водят преговори за приемането на още панди от Китай.

"В Китай пандата се счита за национално съкровище, така че да я повериш на друга държава е голям знак на доверие", каза тя. "Китайските посланици идват тук за първата си официална визита, а всеки френски президент също идва в Бовал, за да види пандите. Това е силен символ на френско-китайските отношения", обобщава Мори.

#две панди #Зоопарк във Франция #Китай

Последвайте ни

ТОП 24

Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата
1
Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
2
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро, и левове
3
На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро,...
Дъждове наводниха станция от разширението на столичното метро
4
Дъждове наводниха станция от разширението на столичното метро
Хърватия върна задължителната военна служба
5
Хърватия върна задължителната военна служба
2 години след пожара в психиатрията, в който загина Георги, съдът даде ход на делото
6
2 години след пожара в психиатрията, в който загина Георги, съдът...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
2
24-годишна жена загина при катастрофа
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
3
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
4
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
6
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол

Още от: Европа

Лувърът премести част от бижутата си
Лувърът премести част от бижутата си
Зеленски отново призова партньорите да помогнат за защитата на украинското небе Зеленски отново призова партньорите да помогнат за защитата на украинското небе
Чете се за: 02:02 мин.
Поредна руска атака срещу Киев - трима са загинали, 17 са ранени Поредна руска атака срещу Киев - трима са загинали, 17 са ранени
Чете се за: 03:30 мин.
Хърватия върна задължителната военна служба Хърватия върна задължителната военна служба
Чете се за: 00:52 мин.
Летищата във Вилнюс и Каунас затворени заради метеорологични балони от Беларус Летищата във Вилнюс и Каунас затворени заради метеорологични балони от Беларус
Чете се за: 00:57 мин.
Среща на съюзниците на Украйна в Лондон: На фокус са замразените руски активи Среща на съюзниците на Украйна в Лондон: На фокус са замразените руски активи
Чете се за: 04:05 мин.

Водещи новини

Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са арестувани (СНИМКИ)
Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Дарители събраха 60 000 лв. за доброволците от Пловдив, чиято техника беше открадната Дарители събраха 60 000 лв. за доброволците от Пловдив, чиято техника беше открадната
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Здравното министерство обмисля противогрипните ваксини да станат безплатни и за деца Здравното министерство обмисля противогрипните ваксини да станат безплатни и за деца
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент и положителен наркотест Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент и положителен наркотест
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Лувърът премести част от бижутата си
Чете се за: 02:07 мин.
По света
В Латинска Америка арестуваха 225 души за престъпления срещу дивата...
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Водата в Елените не е годна за пиене, съобщи РЗИ
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ