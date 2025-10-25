Защо зоопарк във Франция "се сбогува" с две големи панди?

Големите панди Хуан Хуан и Юан Цзъ, звезди на френския зоопарк Бовал, ще се "пенсионират" и завърнат в Китай следващия месец, оставяйки след себе си близнаци, родени по време на 13-годишния им престой, чиято цел бе да укрепят дипломатическите връзки, пише Ройтерс.

Служителката на зоопарка Делфин Пувро, която се грижи за тях от пристигането им през 2012 г., казва, че цени всеки момент, който остава преди заминаването им, предизвикано от бъбречните проблеми на Хуан Хуан.

Миналия месец зоопаркът, разположен на 250 км южно от Париж, обяви, че двойката ще напусне в края на ноември поради бъбречното заболяване на Хуан Хуан. Това ще бъде последната възможност за тях да предприемат пътуването, се посочва в съобщението.

Пандите Хуан Хуан и Юан Цзъ, и двете на 17 години, бяха предоставени на Франция от Пекин през 2012 г., като пристигането им беше приветствано като знак за затопляне на дипломатическите отношения. По време на престоя си във Франция те родиха близнаци, които ще останат в Бовал.

Анаис Мори, маркетинг директор на зоопарка, каза, че вече водят преговори за приемането на още панди от Китай.