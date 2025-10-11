Франция, Швейцария и Северна Македония се доближиха до Мондиал 2026

Франция, Северна Македония и Швейцария направиха още една крачка към класиране на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико през 2026 година.

Французите се справиха с Азербайджан с 3:0 в мач от група D. Головете за „петлите“ отбелязаха Килиан Мбапе в края на първото полувреме, Адриан Рабио и Флораин Тувен през втората част. Срещата на "Пакр де Пренс" премина изцяло на една врата, като футболистите на Дидие Дешан отправиха 33 удара срещу само 1 за гостите от Азербайджан.

Така световният вицешампион има 9 точки и води с пет втория Украйна, който победи с 5:3 Исландия в другия мач от групата.

Срещата в Рейкявик премина през серия от обрати и се превърна в едно от украшенията на световните квалификации. Руслан Малиновский изведе гостите напред в 14-ата минута, но в 35-ата Микаел Елертсон изравни за 1:1. В последните минути на първата част Украйна реализира два гола чрез Олексий Гутсуляк и отново Малиновский, за да се оттегли на почивката с аванс от 3:1.

През второто полувреме Исландия изравни за 3:3 след две попадения на Алберт Гудмундсон, но в 84-тата минута Иван Калюжний върна аванс на гостите. Крайното 5:3 бе оформено от Олег Очеретко в 88-мата минута.

Швейцарците също са все по-близо до Мондиала, записвайки трета поредна победа. „Кръстоносците“ надиграха Швеция с 2:0 в мач от група B. Гранит Джака от дузпа в 65-ата минута и Йохан Манзамби в добавеното време бяха точни за гостите.

За шведите това бе втора загуба и те остават на последното място в групата със само 1 точки, като изостават на три точки зад втория в класирането Косово, който завърши 0:0 като домакин на Словения.

В група "А" три отбора разделят първото място в класирането с по 6 точки след три изиграни мача. Четирикратният световен шампион Германия спечели с 4:0 домакинството си на Люксембург след голове на Йозуа Кимих на два пъти и по веднъж на Давид Раум и Серж Гнабри, докато Северна Ирландия нанесе първо поражение на Словакия с 2:0. В Белфаст домакините откриха в 18-ата минута след автогол на Патрик Хросовски, а в 81-вата минута Трей Хюм сложи точки на спора с втори гол за северноирландците.

Северномакедонците продължават да изненадват в пресявките и мечтаят за класиране. Западната ни съседка направи 0:0 при гостуването си на Белгия.

В Брюксел домакините отправиха цели 25 удара към вратата на своя съперник, бяха отчаяни от непробиваемия в този мач Столе Димитриевски.

След този резултата Република Северна Македония остава на първото място в групата с 12 точки от 6 мача. Белгия е на втора позиция с 11 точки от пет двубоя, а трети е тимът на Уелс с 10 точки, също от пет срещи. На четвърто място с 6 точки и само теоретични шансове за класиране напред е Казахстан.