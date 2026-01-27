Франция забранява социалните мрежи за деца под 15

Френският парламент одобри законопроект, който забранява на деца и тийнейджъри под 15 години да използват социални мрежи като TikTok, Instagram и други.

Законодателите гласуваха с голямо мнозинство, а предложението е изпратено към Сената за окончателно одобрение. Инициативата идва от президента Еманюел Макрон, който я определи като важна стъпка за защита на младите.

Причината за мярката е нарастващото притеснение за психичното здраве и безопасността на децата онлайн – рискове като кибертормоз, прекомерно време пред екрана и достъп до неподходящо съдържание.

Ако законът бъде окончателно приет, той може да влезе в сила още от следващата учебна година, като профили в социални мрежи ще са позволени само за навършили 15 години.