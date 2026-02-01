БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

Франьо фон Алмен спечели спускането от Световната купа по ски-алпийски дисциплини в Кран Монтана

Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Доминик Парис (Италия) завърши втори, а Райън Кохран-Сийгъл (САЩ) се нареди трети.

франьо фон алмен спечели спускането световната купа ски алпийски дисциплини кран монтана
Световният шампион Франьо фон Алмен спечели последното състезание преди Олимпийските игри в Милано/Кортина. 24-годишният швейцарец тримфира в спускането от Световната купа по ски-алпийски дисциплини в Кран Монтана, което БНТ 3 излъчи пряко.

Той измина трасето за 1:55.00 минути, записвайки втори успех в тази дисциплина за сезона и защитавайки първото си място на пистата „Национале“ от миналата година.

Фон Алмен стартира 15-и и изпревари с цели 65 стотни от секундата Доминик Парис (Италия). Райън Кохран-Сийгъл (САЩ) завърши трети с пасив от 70 стотни и отново е на подиума за първи път от декември. Лидерът в общото класиране за Световната купа и голяма надежда на Швейцария за медал на Олимпиадата Марко Одермат е четвърти с изоставане от 79 стотни.

Съперничеството между Швейцария и Италия продължи, като петима скиори от Швейцария завършиха в топ 10, а Италия - с четирима. Мъжко спускане в Бормио ще раздаде първите медали от олимпийското състезание по ски алпийски дисциплини следващата събота, ден след церемонията по откриването. Тренировките започват в сряда.

Фон Алмен е втори след Одермат (510 точки) в класирането за малката Световна купа в спускането, на 115 точки зад сънародника си след шест от общо девет състезания. Одермат е спечелил три спускания досега, а италианската изгряваща звезда Джовани Францони, едва 23-и днес, триумфира в Кицбюел миналия месец. Трети е Доминик Парис с 296.

В генералното класиране за Големия кристален глобус начело е Марко Одермат с 1385 точки. Втори със 798 се нарежда Лукас Бротен (Бразилия), а третото място с 637 точки заема Атле Ли Макграт (Норвегия) с 694 точки. Алберт Попов е 59-и.

