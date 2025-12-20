БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Франьо фон Алмен спечели спускането от Световната купа по ски алпийски дисциплини във Вал Гардена

от БНТ
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Световният шампион изпревари Марко Одермат и Флориан Шидер, които също се качиха на подиума.

Франьо фон Алмен
Снимка: БТА
Световният шампион Франьо фон Алмен (Швейцария) спечели спускането от Световната купа по ски-алпийски дисциплини в италианския зимен център Вал Гардена.

21-годишният швейцарец измина трасето за 1:58.67 минути и изпревари сънародника си и четирикратен носител на Световната купа Марко Одермат с 30 стотни от секундата.

Първите две места бяха разменени в сравнение със съсеното спускане на същата писта в четвъртък, когато Одермат изпревари световния шампион, за да запише 50-ата си победа в Световната купа. Този път фон Алмен пое по-големи рискове на скоковете и спечели за четвърти път в стартовете за Световната купа и за първи път в Южен Тирол.

Италианецът Флориан Шидер е трети на 98 стотни на домашния сняг.

Норвежецът Александър Омод Килде, който се завърна в първите си няколко състезания след тежка контузия, не стартира.

В генералното класиране води Марко Одермат със 765 точки, втори е норвежецът Хенрик Кристоферсен с 302 точки, а трети е Винсент Крихмайер (Австрия) с 283.

За малкия кристален глобус в спукането начело е Одермат с 280 точки, следван от Франьо фон Алмен с 230 и Доминик Парис (Италия) със 140.

Утре Световната купа при мъжете продължава с гигантски слалом в Алта Бадия (Италия).

#Световна купа по ски алпийски дисциплини 2025/26 #Франьо фон Алмен

