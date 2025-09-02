Фратрия мести домакинствата си на стадион "Спартак"

Лидерът във Втора футболна лига Фратрия (Варна) ще премести домакинските си мачове на стадион ”Спартак” във Варна, съобщиха от ПФК Спартак на страницата си във фейсбук.

Най-младият варненски клуб поема разходите по поддържката на стадиона на "соколите", а също така се ангажира да извърши и определени инвестиции, които да подобрят условията там.

От Спартак уточняват, че въпросното ново споразумение е ”от голяма полза” за техния клуб. До момента Фратрия играеше домакинските си мачове на стадиона в курорта Албена, а на Спартак домакинстваше Добруджа (Добрич). След като добруджанци се върнаха на своя стадион ”Дружба”, то ръководството на Фратрия е взело решение да се премести в рамките на града.

От Спартак подчертават, че този договор е продължение на сътрудничеството между двата клуба след привличането на Ангел Грънчов.

"Сътрудничеството между Спартак Варна и Фратрия продължава. След осъществения трансфер на Грънчов, ние и Фратрия продължаваме партньорството си и стигнахме до ново споразумение – този път във връзка със стадион "Спартак“. Фратрия ще: • извърши начални инвестиции, свързани с няколко големи мероприятия по аериране, валиране и цялостна посявка на терена; • провежда регулярни дейности по поддръжка на съоръжението; • осигурява човешки ресурс, експертиза и материали; • заплаща наем за ползването на стадиона и ще играе там своите срещи. Така реално Фратрия поема изцяло ангажимент за поддръжката и състоянието на базата, а в замяна получава възможността да я използва. Постигнатата рамка осигурява устойчиво управление и редовна поддръжка на стадиона – нещо, което в момент като този е от голяма полза за нашия клуб", се казва в становището на Спартак (Варна).

Фратрия (Варна) е на върха в класирането на Втора лига и след 6 мача има 6 победи, като води с пет точки пред Дунав (Русе) и Вихрен (Сандански).