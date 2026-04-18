Френски войник беше убит, а трима други са ранени при предполагаема атака от Хизбула

Френски войник, част от мироопазваща мисия на ООН в Южен Ливан беше убит, а трима други са ранени при предполагаема атака от Хизбула. Нападението е станало от засада.

Срещу сините каски на ООН в Ливан е открит пряк огън с малокалибрено автоматично оръжие.

Ливанският президент Жозеф Аун осъди атаката, а властите в страната наредиха разследване.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че „по всичко личи, че отговорността за това нападение е на Хизбула“.

Подкрепяната от Иран терористична групировка от вчера е в примирие с Израел, но неин говорител заяви в интервю пред Би Би Си, че няма планове за разоръжаване.

В изявление от Хизбула отрекоха да имат вина за инцидента.