Френският филм „Докосване до любовта” получи голямата награда „Златна Афродита“ на фестивала „Любовта е лудост“

Филмът „Докосване до любовта” на френския режисьор Маел Пириу получи голямата награда „Златна Афродита“ на 34-тото издание на Международния филмов фестивал „Любовта е лудост“. Церемонията се състоя във Фестивалния и конгресен център във Варна тази вечер. Журито присъжда наградата на Пириу заради смелостта да търси любовта и при най-невъзможните ситуации.

Отличието за най-добра режисура е за Стефано Мордини за филма „Урокът”. Той е впечатлил с изграждането на магнетичен разказ, който въвлича зрителя в плътна и сложна история за обсебването, в което се превръща понякога любовта.

Призът за главна мъжка роля е за Бастиен Буйон за ролята му във френския филм „Да си тръгнеш някой ден”. Той е отличен за пресъздаването на любовта при интерпретацията на персонажа си. Наградата за най-добра женска роля получи Естер Пантано за ролята ѝ във филма „Франческа и Джовани – любов и мафия” на Рики Тоняци и Симона Ицо. Тя е отличена за пресъздаването на непобедимия устрем на любовта, който не се спира пред никакви прегради и страхове. Актрисата изпрати видео послание, в което благодари за признанието и изказва възхищението си от личността на Франческа Морвило, която превъплъщава в лентата.

Отличените в 34-тото издание на „Любовта е лудост“ бяха определени от жури в състав Владимир Пенев, Жана Яковлева, Станислав Тодоров-Роги и Ана Пападопулу.

Специалната награда на Община Варна отиде при филма „Три сбогувания“, копродукция на Италия и Испания с режисьор Изабел Койшет. Тя бе обявена от зам.-кмета София Колева. Съюзът на българските филмови дейци отличи българската комедия „Аврора“ на режисьорите Георги (Джеки) Стоев и Никола Бошнаков, които присъстваха на церемонията и лично получиха отличието.

Публиката също гласува за своя награда на фестивала, като този път мнението ѝ съвпадна с това на журито. Най-много гласове събра филмът „Докосване до любовта”. Победителят получи произведение на варненския художник Красен Бербенков. И занапред това отличие ще бъде дело на артист от града-домакин на събитието.

Организаторите Георги Тошев и Димитър Стоянович, които от тази година поеха реализацията на фестивала „Любовта е лудост“, планират догодина да разширят програмата, като продължат да показват и паралелни прожекции с класически филми в реставрирани версии. Те отчетоха, че интересът към форума остава силен и тази година, с пълни салони и допълнителни прожекции на някои заглавия поради желанието на зрителите.

Фестивалът бе закрит с реставрирано копие на филма „Басейнът“ от 1969 г. на режисьора Жак Дере, с актьорите Ален Делон и Роми Шнайдер в главните роли.