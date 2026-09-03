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Фритюрник, оставен без надзор, е причинил големия пожар на плаж „Каваци“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Снимка: БНТ
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Самозапалил се фритюрник, оставен без надзор в кухнята, е причината за пожара, който вчера изпепели заведение на плаж „Каваци“ край Созопол. Инцидентът стана около 12.30 часа. По данни на 54-годишния готвач огънят е тръгнал от фритюрника и бързо е обхванал заведението.

По време на пожара са избухнали пет газови бутилки, намиращи се в обекта. На място са работили два противопожарни екипа и шестима огнеборци. Пожарът е потушен напълно около 14.00 часа. Заведението е изгоряло изцяло, а размерът на нанесените щети се изяснява.

#плаж Каваци #фритюрник #без надзор #голям пожар

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