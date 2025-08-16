БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Чете се за: 00:27 мин.
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

Фулъм измъкна точката при гостуването си на Брайтън на старта на Висшата лига

от Константин Джаркин
Всичко от автора
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
"Чайките" изглеждаха като сигурни победители, докато техните гости не изравниха в шестата минута на добавеното време на второто полувреме.

Брайтън - Фулъм
Снимка: БТА
Брайтън и Фулъм завършиха наравно 1:1 в мач от първия кръг на Висшата лига. "Чайките" изглеждаха като сигурни победители, докато техните гости не изравниха в шестата минута на добавеното време на второто полувреме.

Преди това свързаният с трансфер в Ювентус Матю О'Райли откри резултата от дузпа в 55-ата минута. Това беше втори гол във вратата на "Котиджърс", тъй като в самото начало попадение на Янкуба Минте бе отменено.

В шестата минута на добавеното време на второто полувреме обаче, отново от 11-метров наказателен удар, Родриго Муниз оформи равенството.

Във втория кръг на Висшата лига Брайтън гостува на Евертън на 24 август, докато Фулъм приема Манчестър Юнайтед в същия ден.

#Висша лига 2025/26 #ФК Фулъм #ФК Брайтън

Димитър Митов и Абърдийн се класираха за четвъртфиналите за Купата на лигата
Димитър Митов и Абърдийн се класираха за четвъртфиналите за Купата на лигата
Съндърланд се завърна с гръм и трясък във Висшата лига Съндърланд се завърна с гръм и трясък във Висшата лига
Чете се за: 02:55 мин.
Тотнъм започна сезона във Висшата лига с класически успех над Бърнли Тотнъм започна сезона във Висшата лига с класически успех над Бърнли
Чете се за: 01:22 мин.
Съперникът на Арда поиска изключване на израелски отбор от евротурнирите през следващия сезон Съперникът на Арда поиска изключване на израелски отбор от евротурнирите през следващия сезон
Чете се за: 01:22 мин.
Барселона успя да регистрира навреме новите си попълнения Барселона успя да регистрира навреме новите си попълнения
Чете се за: 00:57 мин.
Най-успешната българска футболистка Евдокия Попадинова премина в Бешикташ Най-успешната българска футболистка Евдокия Попадинова премина в Бешикташ
Чете се за: 01:35 мин.

Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
След срещата Тръмп-Путин: Ще има ли втора среща Зеленски-Путин-Тръмп? След срещата Тръмп-Путин: Ще има ли втора среща Зеленски-Путин-Тръмп?
Чете се за: 08:07 мин.
По света
Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Какви са реакциите в Украйна след срещата Тръмп-Путин? Какви са реакциите в Украйна след срещата Тръмп-Путин?
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Пожар обхвана около 20 имота в покрайнините на сливенското село...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Загиналият в тежката катастрофа в София е сирийски лекар
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Заловиха 245 кг марихуана на българо-турската граница
Чете се за: 02:10 мин.
Балкани
