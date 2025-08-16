Фулъм измъкна точката при гостуването си на Брайтън на старта на Висшата лига

Брайтън и Фулъм завършиха наравно 1:1 в мач от първия кръг на Висшата лига. "Чайките" изглеждаха като сигурни победители, докато техните гости не изравниха в шестата минута на добавеното време на второто полувреме.

Преди това свързаният с трансфер в Ювентус Матю О'Райли откри резултата от дузпа в 55-ата минута. Това беше втори гол във вратата на "Котиджърс", тъй като в самото начало попадение на Янкуба Минте бе отменено.

В шестата минута на добавеното време на второто полувреме обаче, отново от 11-метров наказателен удар, Родриго Муниз оформи равенството.

Във втория кръг на Висшата лига Брайтън гостува на Евертън на 24 август, докато Фулъм приема Манчестър Юнайтед в същия ден.