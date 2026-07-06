Футболистите на ЦСКА посетиха стадион "Българска армия"

Футболистите на ЦСКА посетиха новопостроения стадион „Българска армия“. Футболистите на „червените“ се появиха на терена на модерното съоръжение, което се очаква да бъде открито съвсем скоро.

„Домът не е просто място. Домът е чувство. Днес нашият отбор прекрачи прага на стадион „Българска армия“, за да види отблизо как мечтата на поколения армейци придобива все по-ясни очертания. Там, където ще се пишат нови славни страници от историята ни. Преди това обаче ни предстои първата важна крачка, европейската битка срещу Дери Сити. И както винаги, най-силни сме, когато сме заедно. Да бъдем рамо до рамо за първия мач от сезона! Очакваме ви на стадиона“, написаха от ЦСКА.

„Червените“ стартират новия сезон с домакинство на Дери Сити в Лига Европа този четвъртък. Първият мач от новата кампания ще се състои на стадион „Васил Левски“ и е с начален час 21:00.