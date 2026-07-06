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Футболистите на ЦСКА посетиха стадион "Българска армия"

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Спорт
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Възпитаниците на Христо Янев посетиха новия стадион преди мача с Дери Сити.

стадион
Снимка: startphoto.bg
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Футболистите на ЦСКА посетиха новопостроения стадион „Българска армия“. Футболистите на „червените“ се появиха на терена на модерното съоръжение, което се очаква да бъде открито съвсем скоро.

„Домът не е просто място. Домът е чувство. Днес нашият отбор прекрачи прага на стадион „Българска армия“, за да види отблизо как мечтата на поколения армейци придобива все по-ясни очертания. Там, където ще се пишат нови славни страници от историята ни. Преди това обаче ни предстои първата важна крачка, европейската битка срещу Дери Сити. И както винаги, най-силни сме, когато сме заедно. Да бъдем рамо до рамо за първия мач от сезона! Очакваме ви на стадиона“, написаха от ЦСКА.

„Червените“ стартират новия сезон с домакинство на Дери Сити в Лига Европа този четвъртък. Първият мач от новата кампания ще се състои на стадион „Васил Левски“ и е с начален час 21:00.

#Стадион "Българска армия"

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