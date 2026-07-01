Футболната федерация на Еквадор с жалба във ФИФА заради поведението на мексиканските фенове

Футболната федерация на Еквадор подаде жалба във ФИФА, след като около 1000 шумни мексикански запалянковци се събраха и вдигаха шум през нощта пред хотела на отбора в Мексико Сити в навечерието на мача между двата тима на 1/16-финалите на световното първенство, съобщи "Ройтерс".

Местната полицията впоследствие пристигна на мястото и разпръсна феновете.

От централата на южноамериканската страна се оплакаха, че това поведение е "далеч от принципите за феърплей, равенство и единство, което световното първенство по футбол трябва да представя", като поискаха "да бъдат взети необходимите мерки за опазване на спокойствието и сигурността на играчите, треньорите и феновете".

"Вярваме, че подобни неспортсменски действия няма да помрачат футболния празник, който обединява два братски народа. Уважението, честното съревнование и феърплей - това са принципи, които имат голямо значение за световното първенство - те трябва да продължат да се спазват", се казва още в жалбата.

Мексико елиминира Еквадор тази сутрин след успех с 2:0.