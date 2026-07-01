Футболната федерация на Еквадор с жалба във ФИФА заради поведението на мексиканските фенове

От еквадорската централа определиха действията на мексиканските привърженици като далече от принципите на световното първенство.
Футболната федерация на Еквадор подаде жалба във ФИФА, след като около 1000 шумни мексикански запалянковци се събраха и вдигаха шум през нощта пред хотела на отбора в Мексико Сити в навечерието на мача между двата тима на 1/16-финалите на световното първенство, съобщи "Ройтерс".
Местната полицията впоследствие пристигна на мястото и разпръсна феновете.
От централата на южноамериканската страна се оплакаха, че това поведение е "далеч от принципите за феърплей, равенство и единство, което световното първенство по футбол трябва да представя", като поискаха "да бъдат взети необходимите мерки за опазване на спокойствието и сигурността на играчите, треньорите и феновете".
"Вярваме, че подобни неспортсменски действия няма да помрачат футболния празник, който обединява два братски народа. Уважението, честното съревнование и феърплей - това са принципи, които имат голямо значение за световното първенство - те трябва да продължат да се спазват", се казва още в жалбата.
Мексико елиминира Еквадор тази сутрин след успех с 2:0.